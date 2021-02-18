(الناتو): قررنا تدريب القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، توسيع مهام الحلف في العراق، لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية، لضمان عدم عودة تنظيم الدولة.



وقال ستولتنبرغ، عقب ختام اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو، اليوم الخميس: "الناتو هناك (العراق) كمجوعة صغيرة، ولكن الآن سنتوسع أكثر ونحن سنفعل ذلك خطوة بخطوة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأضاف: "تنظيم الدولة سيطر على مناطق كبيرة في العراق... وعلينا ضمان ألا يعودوا مرة أخرى".



وتابع: "هناك قواعد عدة في العراق جاهزة للاستعمال... وزرت بعضها ورأيت كيف تعمل قوات الناتو بجانب القوات العراقية".