الاوقاف الفلسطينية تصدر تعميماً حول خطبة وصلاة الجمعة









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، قراراً بإقامة خطبة وصلاة الجمعة في المساجد ليوم غدٍ الجمعة، مع ضرورة الاستمرار بالأخذ والالتزام بالضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.أكدت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم الخميس، نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، دعوة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة والأطفال والنساء، للصلاة في البيوت حفاظا على أنفسهم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة احضار كل مصلي سجاة الصلاة الخاصة به.وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة؛ للوقاية الشخصية ومنعاً من نقل العدوى، والتأكيد على المصلين بضرورة التباعد أثناء الجلوس في المسجد وعند إقامة الصلاة، وكذلك التأكيد على الأئمة والخطباء بعدم الاطالة في خطبة وصلاة الجمعة بحيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة عن 15 دقيقة.وقالت الوزارة: "التأكيد على المصلين بعدم المصافحة والتقبيل، واستمرار اغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب، والتأكيد على أن المساجد لن تفتح الا قبل موعد الأذان بعشر دقائق، وسيتم اغلاقها فور الانتهاء من الصلاة.وأضافت: "الاستمرار بتعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة والموبوءة، لحين زوال الاسباب بناء على قرارات لجنة الطورائ المحلية في كل منطقة، كما سيتم تقييم الأمور من خلال خطبة وصلاة الجمعة يوم غدٍ، ومدى الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية حتى نتمكن من الاستمرار في إقامة خطبة وصلاة الجمعة في المساجد، خلال الاسابيع المقبلة".