القدس: إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال بالعيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أُصيب 3 شبان بالرصاص المطاطي واعتقل آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الجنوبية من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، عصر اليوم الخميس.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب مجموعة من الشبان خلال لعبهم بالثلج في العيسوية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، و3 بالرصاص المطاطي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان عرف منهم محمود سعيد عبيد من العيسوية، والشاب أحمد سامي أبو سبيتان من الطور.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة لها خلال عملها في العيسوية.