شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تقرر إعادة فتح صالات الأفراح و"الجيم" وفق شروط

الداخلية بغزة تقرر إعادة فتح صالات الأفراح و"الجيم" وفق شروط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الداخلية بغزة، مساء الخميس، إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية (الجيم)، وفق البروتوكول الخاص بذلك، وذلك بدءاً من يوم الأحد 21 شباط/ فبراير 2021.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنها قررت إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.

وتابعت الوزارة: " ستقوم المباحث العامة بتحرير تعهدات خطية بحق أصحاب تلك المنشآت، بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإعادة تشغيلها، وستتابع تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أن، قراراها جاء في إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

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