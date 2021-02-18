الداخلية بغزة تقرر إعادة فتح صالات الأفراح و"الجيم" وفق شروط

قررت وزارة الداخلية بغزة، مساء الخميس، إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية (الجيم)، وفق البروتوكول الخاص بذلك، وذلك بدءاً من يوم الأحد 21 شباط/ فبراير 2021.









وتابعت الوزارة: " ستقوم المباحث العامة بتحرير تعهدات خطية بحق أصحاب تلك المنشآت، بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإعادة تشغيلها، وستتابع تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".







وأشارت الوزارة إلى أن، قراراها جاء في إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنها قررت إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.