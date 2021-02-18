شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة خلال المنخفض ارتفعت الى 530 ميجاوات

كهرباء غزة: مستوى الطلب على الطاقة خلال المنخفض ارتفعت الى 530 ميجاوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، في تقرير أصدرته، مساء اليوم الخميس، حصيلة أعمالها وانجازاتها خلال فترة المنخفض الجوي الذي شهده القطاع اليومين الماضيين.

وقالت الشركة في تقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن": "من خلال رصد لجنة الطوارئ المركزية بشركة توزيع الكهرباء للأنباء الواردة بخصوص احتمالية تعرض القطاع لتأثير منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره من مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021م، تم على الفور البدء بتفعيل خطط الطوارئ المتعلقة بالمنخفضات الجوية واستنفار كافة الطواقم الهندسية والفنية للبدء باتخاذ الإجراءات المتوافق عليها لمواجهة هذا المنخفض والحد من آثاره المتوقعة و المحتملة على شبكة توزيع الكهرباء وكفاءة توزيع الطاقة في المحافظات". 

وأضافت: "للتأكيد على هذه الاستعدادات ومناقشة تفاصيل الخطط ومراجعتها،  دعا مدير عام الشركة م. ماهر عايش لاجتماع موسع وعاجل يوم الأحد الموافق 14/2/2021م ضم الاجتماع مساعدي المدير العام ومدراء الإدارات والمقرات والوحدات وأعضاء لجنة الطوارئ المركزية، ودارت مناقشات مستفيضه خلال الاجتماع، وقد أصدر مدير عام الشركة تعليماته بالمباشرة الفورية بتفعيل خطط الطوارئ ومتابعتها من قبل لجان الطوارئ الفرعية في الفروع للوقوف على احتياجات المواطنين خلال المنخفض والسهر على راحتهم وتأمين تيار كهربائي مستقر وآمن حسب المتاح، وكذلك المحافظة على الشبكات وتأمينها ورفع كفاءة الفرق العاملة وتوفير احتياجاتهم مع أخذ كافة التدابير لضمان سلامتهم الشخصية وتأمينها، ووجه مدراء الفروع ورؤساء لجان الطوارئ الفرعية بفتح خطوط ساخنة مع لجان الطوارئ التابعة للبلديات والمؤسسات الوطنية الأخرى لتنسيق الأعمال والتعاون التام لخدمة المواطنين كل في محافظته". 

وأشارت الشركة إلى أنه مع بدء المنخفض، تابع المدير العام جميع العمليات الميدانية واللوجستية وفرق الطوارئ وقام بجولة ميدانية على بعض الفرق والطواقم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021م، كما زار مركز الاستعلامات ومركز التحكم بالشبكة لمتابعة سير الأعمال والمهام عن كثب خلال المنخفض. 

وفي السياق، قالت الشركة: "مع دخول المنخفض تمت مباشرة الأعمال وفق نسق متواصل على مدار الساعة ومنظم حسب التعليمات، وقد شارك في تنفيذ المهام والجهود العديد من الأفراد والآليات، حيث شارك في العمليات أكثر من (94) موظف دعم هندسي وفني، تضمنت الوردية الواحدة في مركز الاستعلامات (8) موظفين، وفي مركز التحكم " سكادا" (4) موظفين، وشارك في الجهد الإعلامي أكثر من (10) موظفين من وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأكثر من (23) موظف شاركوا في عمليات الدعم اللوجستي، كما شاركت قرابة (16) مركبة صغيرة لدعم تنفيذ المهام السريعة، بالاضافة لمشاركة (12) رافعة لتنفيذ مهام الصيانة الطارئة، و (5) شاحنات " مانوف" في دعم المهام الثقيلة، وعدد (2) حفار لمساندة الأعمال الطارئة المتعلقة بالحفريات، وشاركت عدد (2) رافعة شوكية في تلبية احتياجات المخازن والمقرات".

واضافت: "أما بالنسبة لاجمالي عدد الاشارات الواردة فقد سجلت قرابة (640) إشارة، واجمالي الطلعات الميدانية قرابة (375) طلعة ميدانية، واجمالي المهام قرابة(1026) مهمة عمل، أما عمليات تبديل الأحمال فبلغت قرابة (1080) عملية تبديل ميداني".

وتابعت: "فيما يتعلق بالاتصالات الواردةفقد وصلت عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم (133) منذ بداية المنخفض قرابة (3722) اتصال، وعدد الاشارات التي تمت معالجتها خلال المنخفض والمبلغ عنها من خلال مركز الاستعلامات أكثر من (582) إشارة (هناك اشارات تم تنفيذها من قبل المقرات دون رصدها من قبل مركز الاستعلامات حيث كانت بعض الاتصالات ترد للمقر مباشرة أو من خلال زيارة المواطن للمقر)". 

وأكدت الشركة بأن مستوى الطلب على الطاقة خلال اليومين الماضيين ارتفع في ظل المنخفض الجوي حيث سجلت أجهزة القياس عدد من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة ومنها ذروة الطلب التي وصلت لقرابة (530) ميجاوات، وكذلك متوسط الطاقة المتوفرة خلال المنخفض والذي تم توثيقه بقرابة (200) ميجاوات، كما سجلت أجهزة القياس نسبة عجز وصلت (59%)، وتم توثيق أكثر من (1000) عملية فصل وتحميل للخطوط خلال 24 ساعة في مركز التحكم بالشبكة عن بعد "سكادا" خلال المنخفض.







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