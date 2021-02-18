أبو صبحة يكشف حقيقة شائعات حول إعطاء أراضٍ للموظفين عوضاً عن المستحقات

كشف رئيس سلطة الأراضي، ماهر أبو صبحة، اليوم الخميس، حقيقة شائعات حول إعطاء أراضي للموظفين عوضاً عن المستحقات.





وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إنه بخصوص بعض الشائعات حول إعطاء أراضي للموظفين عوضاً عن المستحقات، هذا الأمر مغلق ولن يكون بتاتاً".





وأضاف أبو صبحة: "مساحة قطاع غزة صغيرة جداً، ومرة أخرى هذا الأمر غير وارد ولن يكون مستقبلاً".





وتابع: "‏من سيتم معالجة وتسوية مشكلته هو من قام بالبناء قبل تاريخ 15/05/2010، وهناك قرار حكومي بمعالجة كل من قام بالبناء قبل هذا التاريخ، وهذا القرار ساري على كل الأراضي الحكومية".







وقال أبو صبحة: إننا "وفّرْنا عدداً من قطع الأراضي لصالح مشاريع إسكان الشباب، وقد بدأ المشروع الأول في شمال قطاع غزة خاصة في ظل مصاعب الحياة الراهنة".

وأضاف رئيس سلطة الأراضي بغزة: نعمل على توفير قطع أراضي جديدة في خانيونس ورفح والوسطى حتى ندعم الشباب في إيجاد مسكن يناسبهم".

وشدد على أن سلطة الأراضي تقوم باسترداد بعض الأراضي الحكومية، حيث أن هناك أفراداً استولوا على مئات الدونمات ويغتني على حساب أبناء شعبه الآخرين.

وتابع: "نقوم باسترداد هذه الأراضي لصالح الشباب حتى يستطيعوا أن يعتاشوا منها من خلال زراعتها وبيع محصولها، وهذا يعد باباً من أبواب الرزق".

رام الله - دنيا الوطن