بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن شبكات تصريف مياه الأمطار

ودعت بلدية غزة المواطنين، لضرورة فصل شبكات تصريف مياه الأمطار على أسطح المنازل عن شبكات الصرف الصحي حتى لا تتسبب في حدوث ضغط على شبكات الصرف الصحي في الشوارع والإضرار بالبنية التحتية.



يشار إلى أن تأثير المنخفض الجوي العميق، لا مستمراً، وهو مصحوباً بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، حيث يستمر الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله، الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، حتى ساعات الصباح، وفي ساعات المساء، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



رام الله - دنيا الوطنوجهت بلدية غزة، اليوم الخميس، دعوة للمواطنين بشأن شبكات تصريف مياه الأمطار.