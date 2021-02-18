عاجل

  • ناصر: ما جرى جريمة انتخابية وتمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وقدمناها للنائب العام

  • ناصر: لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها تمكّنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ومعالجة الأمر بسرعة

  • حنا ناصر: ما حصل تدخل البعض بسجل الناخبين ونقل مكان الاقتراع لبعض الأشخاص من مكان لآخر

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: الاعتقال الإداري قمع للنخب السياسية والمحاكم صورية

حنا عيسى: الاعتقال الإداري قمع للنخب السياسية والمحاكم صورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفننت في إصدار اوامر الاعتقال الإداري على عشرات الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني بهدف قمع النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين، مشيرا أنها استغلت مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض هذا النوع من الاعتقال.

وتابع: "المسوغ القانوني الاول هو المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945. والثاني هو البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف لمنع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مساً بالحرية التي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي، (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان)".

ولفت القانوني عيسى، "من أوامر الاعتقال الاداري هناك الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (378) في سنة 1970، وقانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979، وهناك الامر رقم (1228) في سنة 1988، من أجل تسهيل عملية الاعتقال الإداري، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى الى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين".

وأضاف، "وهناك الامر رقم (1281) في سنة 1989 الذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري للمرة الواحدة لسنة كاملة، قابلة للتجديد أيضاً، وقد تم تحويل المئات من الفلسطينيين للاعتقال الإداري لمدة عام، وكثيراً ما جدد أمر اعتقالهم عند انقضاء هذه المدة أو قبيل انتهائها".

ونوه، "يجب ملاحظة ان تلك الأوامر، (والاعتقال الإداري نفسه)، منافية لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب".

وقال عيسى، "الاعتقال الإداري هو امر صادر عن جهة ما يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود ادلة أو لنقصها ضد متهم ما".

وشدد، "ما يثير السخرية هو الإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق الاعتقال الإداري، والتي تتلخص بالعديد من الامور، اولها، خلال 8 أيام من صدور الأمر يعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية بدائية للمصادقة على الاعتقال بدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة باستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية".

وتابع، "بعد ذلك يعرض أمام المحكمة العسكرية الاستئنافية، ودورها مكمل للمحكمة البدائية، وقراراتها دائماً لمصلحة النيابة العسكرية، حيث لا يتاح للمتهم ومحامي الدفاع الاطلاع على بنود الاتهام أو ما يعرف بالملف السري،وما أن تنتهي فترة الاعتقال الأولى حتى تتمدد مرة تلو المرة لتصل الفترة التراكمية في عدة حالات لفترات أقصاها 5 سنوات".

واستطرد عيسى، "وما يحدث في محكمة العدل العليا هو نفسه يحدث في المحكمة العسكرية الاستئنافية، مما يؤكد على أن تلك المحاكم هي صورية وتتخذ قراراتها وفقاً لما يمليه عليها جهاز المخابرات،(الشين بيت)".

وقال، "من أبشع الوسائل والأساليب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو الاعتقال الإداري والتوقيف لفترة طويلة دون محاكمة، مما يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يشترط محاكمة عادلة تُوفر خلالها كافة الضمانات القانونية التي تمكن الشخص من الدفاع عن نفسه".

ودعا القانوني عيسى، الى تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري بحق إخوتنا، والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الانساني.

أخبار ذات صلة

حنا ناصر: البعض تدخل بسجل الناخبين ونقل مركز الاقتراع من مكان لآخر

حنا ناصر: البعض تدخل بسجل الناخبين ونقل مركز الاقتراع من مكان لآخر

أبو صبحة يكشف حقيقة شائعات حول إعطاء أراضٍ للموظفين عوضاً عن المستحقات

أبو صبحة يكشف حقيقة شائعات حول إعطاء أراضٍ للموظفين عوضاً عن المستحقات

صور.. بلدية الخليل تتعامل مع أكثر من 500 نداء استغاثة خلال العاصفة الثلجية

صور.. بلدية الخليل تتعامل مع أكثر من 500 نداء استغاثة خلال العاصفة الثلجية

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن شبكات تصريف مياه الأمطار

بلدية غزة توجه دعوة للمواطنين بشأن شبكات تصريف مياه الأمطار

سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال

سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إغراق أراضي المزارعين شرق غزة

"الخارجية" تدين جريمة إغراق أراضي المزارعين شرق غزة

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات يستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية شرق غزة

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات يستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية شرق غزة

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

صور.. بلدية الخليل تتعامل مع أكثر من 500 نداء استغاثة خلال العاصفة الثلجية

صور.. بلدية الخليل تتعامل مع أكثر من 500 نداء استغاثة خلال العاصفة الثلجية

حنا عيسى: الاعتقال الإداري قمع للنخب السياسية والمحاكم صورية

حنا عيسى: الاعتقال الإداري قمع للنخب السياسية والمحاكم صورية

سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال

سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات يستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية شرق غزة

القطاع الزراعي بشبكة المنظمات يستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية شرق غزة

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)