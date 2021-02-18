سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أحد عناصرها، في لواء رفح، الفقيد سامح عبد الرحمن عبد الحافظ، إثر مرض عضال ألم به.
أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أحد عناصرها، في لواء رفح، الفقيد سامح عبد الرحمن عبد الحافظ، إثر مرض عضال ألم به.
وفيما يلي بيان النعي:
بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى *سرايا القدس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين*:
الفقيد: سامح عبد الرحمن عبد الحافظ - أبو أحمد
(39 عاما) - من مجاهدي سرايا القدس في لواء رفح
والذي توفي ظهر اليوم الخميس 6 رجب 1442 هـ، 18 فبراير 2021م، إثرمرض عضال ألم به، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.
إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.
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