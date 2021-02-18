سرايا القدس تنعى أحد عناصرها في لواء رفح توفي إثر مرض عضال

وفيما يلي بيان النعي:

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى *سرايا القدس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين*:





الفقيد: سامح عبد الرحمن عبد الحافظ - أبو أحمد





(39 عاما) - من مجاهدي سرايا القدس في لواء رفح





والذي توفي ظهر اليوم الخميس 6 رجب 1442 هـ، 18 فبراير 2021م، إثرمرض عضال ألم به، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.



