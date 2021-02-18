"الخارجية" تدين جريمة إغراق أراضي المزارعين شرق غزة





وأدى ذلك إلى تدمير تلك الأراضي وأوقع خسائر كبيرة للمزارعين، علما بأنها المرة الثانية التي ترتكب فيها قوات الاحتلال هذه الجريمة خلال شهر.





واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إغراق الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يحاسب عليها القانون الدولي، وهي جزء لا يتجزأ من اعتداءات الاحتلال المتواصلة وحربه المفتوحة ضد وحصاره الظالم على شعبنا في قطاع غزة، بهدف تكريس فصله عن الضفة الغربية ومحاولة تركيعه، وهو ما يؤدي إلى مزيد المعاناة والآلام والعذابات التي تتكبدها الاسر الغزية وأجيالها.



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، وتطالب المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة الخروج عن صمتها وإدانة هذا الاعتداء، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا بما في ذلك حماية المزارعين الفلسطينيين وأرضهم وزراعتهم ومحاصيلهم.





من جهة أخرى، تطالب الوزارة المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الاعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الإحتلال، بما فيها جرائمه ضد شعبنا في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزاره الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال على إغراق مئات الدونومات الزراعية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بواسطة فتح عبارات مياه الأمطار.