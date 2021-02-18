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دولي

بيني غانتس: الجيش مستعد لأي استخدام للقوة قد يكون مطلوبًا

بيني غانتس: الجيش مستعد لأي استخدام للقوة قد يكون مطلوبًا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إنه رغم أن إسرائيل هي القوة الأقوى في الشرق الأوسط، "إلا أن هناك من يهددنا".

وأضاف وفق ما قال مكتبه: "في الواقع إذا كانت هناك أيام من المعارك على الجبهات المختلفة، فستكون صعبة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكنها ستكون صعبة ومرعبة أولاً وقبل كل شيء على أعدائنا"، وهذا ينطبق بشكل خاص على حزب الله وحماس، وفق تعبيره.

وتابع غانتس: بأن الجيش مستعد لأي استخدام للقوة قد يكون مطلوباً.

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