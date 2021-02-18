"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: إن التغيير والتلاعب في أماكن اقتراع الناخبين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.



وتابعت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما اعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية بتحديد الجهات التي قامت بالتلاعب ورفع بلاغ للنائب العام خطوة عملية اذ نثمن ذلك فإننا ندعو لمتابعة جدية للقضية ،باعتبار ما تم أمر خطير.



واشارت الجبهة، أن هذا التلاعب من اي جهة كانت مرفوض ويعتبر خرقا لكافة التفاهات التي جرت بحوار القاهرة، وبداية غير مشجعة للعملية الديمقراطية.



وحذرت من هكذا اختراقات قد تشكل مدخلا نحو عمليات تزوير اثناء عملية الانتخابات، الامر الذي يضرب مصداقية العملية الديمقراطية في فلسطين.