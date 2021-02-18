شؤون فلسطينية

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل ثماني وفيات بفيروس (كورونا) و627 إصابة و660 حالة تعافٍ، في الضفة الغربية وغزة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل ثماني حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: رام الله 4، الخليل 1، سلفيت1، جنين 1، نابلس 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: الخليل (104)، سلفيت (35)، بيت لحم (63)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (16)، أريحا والأغوار (19)، رام الله والبيرة (117)، نابلس (46)، جنين (22)، طوباس (0)، وفي قطاع غزة (171).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (88)، سلفيت (26)، بيت لحم (106)، طولكرم (29)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (13)، رام الله والبيرة (107)، نابلس (33)، جنين (33)، طوباس (8)، وفي قطاع غزة (210).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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