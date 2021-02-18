شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية بدائرة طولكرم، لقاء مهماً مع قادة وممثلي فصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية الفلسطينية، وذلك بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة طولكرم، بحضور ممثلي الأحزاب وعدد من شبيبة ونشطاء القوى.

وافتتح اللقاء، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، محمـد علوش، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية سير العملية الديمقراطية وانتخابات المجلس التشريعي وفقاً لقانون الانتخابات وضمان تنفيذ العملية الديمقراطية وفق تفاهمات الحوارات الوطنية في القاهرة، وتكريس الحياة الديمقراطية من خلال ضمان أوسع مشاركة سياسية وديمقراطية في الانتخابات المقبلة.

وشدد علوش على ضرورة تعزيز المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي نحو تعزيز التعددية السياسية والبرامج الانتخابية وصون حرية الانتخاب والترشح وإعلاء شأن هذه العملية كمقدمة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتطويره، مشيداً بجهود لجنة الانتخابات المركزية بكافة إداراتها وطواقهما والتي تسعى لأرقى أشكال المشاركة والشفافية في الانتخابات.

وتحدث مجدي شركس، مساعد منسق دائرة الانتخابات في طولكرم حول آليات ومحددات الترشح للانتخابات وكافة القضايا المتعلقة بسير العملية الانتخابية وما يتعلق بتمثيل المرأة وكيفية تمثيلها في القوائم الانتخابية.

بدورها، تحدثت حنين صالح، موظفة العلاقات العامة في لجنة الانتخابات حول إجراءات عملية النشر والاعتراض حول السجل الانتخابي وبيانات الناخبين الذين تم تسجيلهم مؤخراً والذي أعطى مؤشرات ذات قيمة كبيرة بالإقبال الواسع خلال عملية التسجيل والذي يؤكد تعطش الأجيال الشابة للمشاركة في الانتخابات وضمان حقهم الديمقراطي.

وتضمن اللقاء، مداخلات لممثلي الأحزاب وشبيبة الأحزاب والتي تتعلق بكافة حيثيات العملية الديمقراطية.





أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)