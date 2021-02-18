لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية بدائرة طولكرم، لقاء مهماً مع قادة وممثلي فصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية الفلسطينية، وذلك بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة طولكرم، بحضور ممثلي الأحزاب وعدد من شبيبة ونشطاء القوى.وافتتح اللقاء، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، محمـد علوش، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية سير العملية الديمقراطية وانتخابات المجلس التشريعي وفقاً لقانون الانتخابات وضمان تنفيذ العملية الديمقراطية وفق تفاهمات الحوارات الوطنية في القاهرة، وتكريس الحياة الديمقراطية من خلال ضمان أوسع مشاركة سياسية وديمقراطية في الانتخابات المقبلة.وشدد علوش على ضرورة تعزيز المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي نحو تعزيز التعددية السياسية والبرامج الانتخابية وصون حرية الانتخاب والترشح وإعلاء شأن هذه العملية كمقدمة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتطويره، مشيداً بجهود لجنة الانتخابات المركزية بكافة إداراتها وطواقهما والتي تسعى لأرقى أشكال المشاركة والشفافية في الانتخابات.وتحدث مجدي شركس، مساعد منسق دائرة الانتخابات في طولكرم حول آليات ومحددات الترشح للانتخابات وكافة القضايا المتعلقة بسير العملية الانتخابية وما يتعلق بتمثيل المرأة وكيفية تمثيلها في القوائم الانتخابية.بدورها، تحدثت حنين صالح، موظفة العلاقات العامة في لجنة الانتخابات حول إجراءات عملية النشر والاعتراض حول السجل الانتخابي وبيانات الناخبين الذين تم تسجيلهم مؤخراً والذي أعطى مؤشرات ذات قيمة كبيرة بالإقبال الواسع خلال عملية التسجيل والذي يؤكد تعطش الأجيال الشابة للمشاركة في الانتخابات وضمان حقهم الديمقراطي.وتضمن اللقاء، مداخلات لممثلي الأحزاب وشبيبة الأحزاب والتي تتعلق بكافة حيثيات العملية الديمقراطية.