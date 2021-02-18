شؤون فلسطينية

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إنه يتابع تطورات اختراق الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية، وقيام أشخاص بنقل أسماء عدد كبير من المواطنين إلى غير مراكز تسجيلهم الأصلية، داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.  

ويؤكد المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن التلاعب بالسجل الانتخابي للمواطنين، يعد جناية وجريمة انتخابية يعاقب فاعلها بالحبس والغرامة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت على موقعها الإلكتروني، تلقيها شكاوى من مواطنين في مدينة الخليل تفيد بنقل مراكز تسجيلهم الأصلية داخل نفس التجمع السكان، وبأنها عالجت الأمر على الفور، وأعادت أسماء المواطنين الى مراكز تسجيلهم الأصلية.  وأضافت اللجنة في بيانها بأنها قدمت شكوى فورية للنائب العام، أرفقتها بكافة البيانات التي تثبت قيام أشخاص من خارج اللجنة بهذه المخالفة. ودعت اللجنة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير يجري على بياناتهم دون علمهم.

وقال المركز: يعتبر التلاعب في السجل الانتخابي الالكتروني الرسمي جناية وفق المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، حيث يكيف الفعل على أنه تزوير في مستندات الكترونية رسمية تصل عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.

كما يعتبر التلاعب أو العبث بالسجل الانتخابي إحدى الجرائم الانتخابية التي تستوجب الحبس أو الغرامة لمرتكبها وفق قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، حيث اعتبرت المادة (108-1) أنه قد ارتكب جرماً انتخابياً، من قام بأي فعل من الأفعال التالية): “… ز) عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو السجلات الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه السجلات أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة).”  ونصت المادة ذاتها أن ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية قد تصل عقوبتها بالسجن مدة 6 أشهر أو غرامة مالية قدرها خمسمائة دولار.

ويعبر المركز عن تقديره للجهود التي تبذلها لجنة الانتخابات المركزية ويؤكد على ثقته في دورها المهني في الإشراف على إجراء والتحضير للانتخابات. 

ويؤكد المركز على أن هذه الجريمة الانتخابية هي عمل مدان جرى معالجته بحكمة وفطنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وفي ذات الوقت لا تمس بمصداقية عملية تسجيل الناخبين التي أجريت في أجواء من الشفافية.

ويحث المركز المواطنين على التأكد من سجلاتهم الانتخابية، ومراكز تسجيلهم واقتراعهم حفاظاً على حقهم في ممارسة التصويت دون أية معيقات.

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)