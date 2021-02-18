الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 15 محلاً تجارياً لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.

وأضافت: بأنها قامت بتحرير 22 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 15 محلاً تجارياً لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء يوم أمس، محلات تجارية، وحررت مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.