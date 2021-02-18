الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة مساء يوم أمس، محلات تجارية، وحررت مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 15 محلاً تجارياً لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.
وأضافت: بأنها قامت بتحرير 22 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.
أغلقت الشرطة مساء يوم أمس، محلات تجارية، وحررت مخالفات سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، أغلقت 15 محلاً تجارياً لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.
وأضافت: بأنها قامت بتحرير 22 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.
التعليقات