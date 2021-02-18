دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي الفلسطيني، محمد دحلان: إن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة، الآن.
قال القيادي الفلسطيني، محمد دحلان: إن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة، الآن.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن هذه الدفعة "منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة، تأتي في هذا الظرف الدقيق، حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً".
وتابع: بأن الدفعة الحالية، تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، معرباً عن أمله بأن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.
وتابع دحلان: "نعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته، ليس ذلك فقط فاليأس لا يناسبنا، إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقع حياتي أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها".
وقال القيادي الفلسطيني: "في هذه المناسبة، نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً".
وتابع: بأن الدفعة الحالية، تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، معرباً عن أمله بأن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.
وتابع دحلان: "نعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته، ليس ذلك فقط فاليأس لا يناسبنا، إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقع حياتي أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها".
وقال القيادي الفلسطيني: "في هذه المناسبة، نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً".
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