دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة





وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): بأن هذه الدفعة "منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة، تأتي في هذا الظرف الدقيق، حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً".



وتابع: بأن الدفعة الحالية، تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، معرباً عن أمله بأن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.



وتابع دحلان: "نعاهد شعبنا على مواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته، ليس ذلك فقط فاليأس لا يناسبنا، إن إيماننا بالعمل الجماعي وتصميمنا سيمكننا من خلق واقع حياتي أفضل، وسنكون قادرين على تفكيك كل مشكلات الحياة اليومية وحلها".



وقال القيادي الفلسطيني: "في هذه المناسبة، نتوجه بوافر الشكر والعرفان للأشقاء في دولة الإمارات العربية قيادةً وشعباً".

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي الفلسطيني، محمد دحلان: إن دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة، الآن.