سلطة الأراضي بغزة تطالب الرئيس عباس بسداد 49 ألف دولار متبقية من ثمن منزله

طالب رئيس سلطة الأراضي، بغزة، ماهر أبو صبحة، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس، بسداد 49 ألف دولار، متبقية من منزله.



وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى): إنه يجب على الرئيس عباس أن يسدد هذا المبلغ، في حال رغب االترشح للانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره.



وشدد على أن هذا المبلغ، هو ما تبقى من سعر الأرض، التي بنى عليها الرئيس عباس منزله في مدينة غزة، لسلطة الأراضي.



وبيّن أبو صبحة، بأنه سيطالب لجنة الانتخابات المركزية، أن يحصل أي مرشح سواءً في التشريعي أو الانتخابات الرئاسية، على ورقة خلو طرف من سلطة الأراضي.



رام الله - دنيا الوطن