جامعة بيرزيت و(أونروا) تتابعان تطبيق لبنات التعلم بصفوف المرحلة الأساسية العليا

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار المشروع، الذي ينفذه مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت، بالتعاون مع وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتابع المعلمون والمعلمات تطبيق لبنات التعلم في مدارس الوكالة لصفوف المرحلة الأساسية العليا، حيث تلقى الكادر التعليمي تدريباً حول أسس تطبيق لبنات التعلم في الغرفة الصفية، وقام فريق جامعة بيرزيت بتقديم الدعم التربوي والتقني للكوادر التعليمية لتحفيز أفضل الممارسات الصفية في عملية التعليم والتعلم.



ومن جانبه، أكد د. أسامة الميمي، مدير وحدة الابداع في التعلم في مركز التعليم المستمر، أن لبنات التعلم قد تشكل أساساً جيداً لتحسين الممارسات التعلمية داخل الصف من خلال تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة بدلاً من استهلاكها وخاصة في فترة الجائحة التي القت بظلالها على العملية التعليمية برمتها، واشاد بالدور الاساسي للمعلمين في هذه المرحلة، وأثنى على الشراكة معهم خلال الرحلة التعلمية وخلال تطبيق لبنات التعلم لابداء الملاحظات واجراء التعديلات المناسبة لتطوير لبنات التعلم بشكل مستمر.



وعبر الاستاذ محمد سلامة، نائب رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة (أونروا) في الضفة الغربية عن اهمية هذا البرنامج لتعزيز الممارسات الجيدة للمعلمين داخل الغرفة الصفية والتي تتمحور حول الطالب وتسانده في استخدام الطرق الرقمية الابداعية في التعلم مما يساهم في تحسين جودة التعليم الذي بات يتعدى حدود الكتاب والغرفة الصفية.



ومن الجدير بالذكر، أن جامعة بيرزيت بالشراكة مع المؤسسات التعليمية تسعى الى تحسين ممارسات التعليم في المدارس الفلسطينية عن طريق انتاج وتطبيق لبنات تعلم في مجالات العلوم والرياضيات من شانها تحفيز الطلاب على التفكير الإبداعي بعيدا عن النمطية والتقليدية لتواكب العصر وتنسجم مع متغيراته السريعة.



ومن أجل تعميم تجربة تطبيق لبنات التعلم، تعمل الجامعة حالياً على تأسيس بنك لبنات التعلم، والذي سيشكل مرجعاً لكافة المراحل المدرسية، ويضم دروساً إثرائية تفاعلية تعمل على تعزيز المهارات الحياتية وتعزيز المواطنة لدى الطلبة الفلسطينيين.