شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت و(أونروا) تتابعان تطبيق لبنات التعلم بصفوف المرحلة الأساسية العليا

جامعة بيرزيت و(أونروا) تتابعان تطبيق لبنات التعلم بصفوف المرحلة الأساسية العليا
رام الله - دنيا الوطن
في إطار المشروع، الذي ينفذه مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت، بالتعاون مع وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتابع المعلمون والمعلمات تطبيق لبنات التعلم في مدارس الوكالة لصفوف المرحلة الأساسية العليا، حيث تلقى الكادر التعليمي تدريباً حول أسس تطبيق لبنات التعلم في الغرفة الصفية، وقام فريق جامعة بيرزيت بتقديم الدعم التربوي والتقني للكوادر التعليمية لتحفيز أفضل الممارسات الصفية في عملية التعليم والتعلم.

ومن جانبه، أكد د. أسامة الميمي، مدير وحدة الابداع في التعلم في مركز التعليم المستمر، أن لبنات التعلم قد تشكل أساساً جيداً لتحسين الممارسات التعلمية داخل الصف من خلال تحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة بدلاً من استهلاكها وخاصة في فترة الجائحة التي القت بظلالها على العملية التعليمية برمتها، واشاد بالدور الاساسي للمعلمين في هذه المرحلة، وأثنى على الشراكة معهم خلال الرحلة التعلمية وخلال تطبيق لبنات التعلم لابداء الملاحظات واجراء التعديلات المناسبة لتطوير لبنات التعلم بشكل مستمر.

وعبر الاستاذ محمد سلامة، نائب رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة (أونروا) في الضفة الغربية عن اهمية هذا البرنامج لتعزيز الممارسات الجيدة للمعلمين داخل الغرفة الصفية والتي تتمحور حول الطالب وتسانده في استخدام الطرق الرقمية الابداعية في التعلم مما يساهم في تحسين جودة التعليم الذي بات يتعدى حدود الكتاب والغرفة الصفية.

ومن الجدير بالذكر، أن جامعة بيرزيت بالشراكة مع المؤسسات التعليمية تسعى الى تحسين ممارسات التعليم في المدارس الفلسطينية عن طريق انتاج وتطبيق لبنات تعلم في مجالات العلوم والرياضيات من شانها تحفيز الطلاب على التفكير الإبداعي بعيدا عن النمطية والتقليدية لتواكب العصر وتنسجم مع متغيراته السريعة.

ومن أجل تعميم تجربة تطبيق لبنات التعلم، تعمل الجامعة حالياً على تأسيس بنك لبنات التعلم، والذي سيشكل مرجعاً لكافة المراحل المدرسية، ويضم دروساً إثرائية تفاعلية تعمل على تعزيز المهارات الحياتية وتعزيز المواطنة لدى الطلبة الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و627 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية بمقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

مركز حقوقي يُعلق على حكم الإعدام بحق قاتل الأسير المحرر جبر القيق

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;النضال الشعبي&#34;: التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

"النضال الشعبي": التغيير والتلاعب بسجلات الناخبين أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن &#34;منع السفر&#34;

قوى ديمقراطية ومنظمات حقوقية تؤكد رفض تعميم القضاء الشرعي بشأن "منع السفر"

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

لجنة الانتخابات تلتقي ممثلي الأحزاب السياسية في مقر جبهة النضال بطولكرم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

"الديمقراطية" تدين فتح سدود مياه المستوطنات تجاه أراضي المزارعين شرقي غزة

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

المجلس الطبي الفلسطيني يناقش برنامج الاختصاص الوطني للأطباء

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

مركز حقوقي: نتابع قيام أشخاص بتغيير مراكز تسجيل ناخبين بالخليل دون علمهم

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في قلقيلية

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

دحلان: 20 ألف جرعة من لقاح (كورونا) في طريقها لقطاع غزة

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

مصر: دار الإفتاء تصدر موقفها بشأن خطط الدولة لتنظيم النسل في المجتمع

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

بعد سحب قواتها من اليمن.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)

السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)