وصول عضوي مركزية (فتح) صيدم وجبر للقطاع عبر (معبر بيت حانون)

وفد من مركزية فتح في غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم، وإسماعيل جبر، والوفد المرافق لهما إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).



وكان عضو اللجنة روحي فتوح، وصل أمس، وذلك في إطار سعي الوفد، للقاء عدد من الأطر الحركية في (فتح)، تحضيراً للانتخابات التشريعية المقررة في 22 من أيار/ مايو المقبل.



وكان صيدم، اليوم الخميس، قال: إن وفداً من اللجنة المركزية، يصل تباعاً إلى قطاع غزة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بدأنا بالتوافد على قطاع غزة من أجل إسناد الأهل هناك ومتابعة تفاصيل العملية الانتخابية.



وأضاف صيدم: "أمس وصل عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وسنتابع وصولنا تباعاً اليوم مع إتمام الإجراءات اللازمة من تفاصيل تخص الزيارة، حتى نكون هناك لمتابعة كافة القضايا".



وتابع: سيتكون الوفد مني والحاج إسماعيل جبر، والهدف من هذه الزيارة، متابعة التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية من خلال لقاء كوادرنا.



وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): سنحرص على لقاء أكبر عدد من الأطر، وسنتابع همومهم ومشاكلهم والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، ونستكمل كافة الإجراءات المطلوبة تحضيراً للعرس الانتخابي، وسماع رؤيتهم بكامل الخطوات، وفق الجدول الزمني، الذي وضعته لجنة الانتخابات.



وشدد على أن الزيارة، تختص بالبعد الميداني والتواصل مع الكوادر هناك؛ لإنجاح العملية الانتخابية، واستكمال الصورة المشرقة لإنهاء الانقسام.



وأكد صيدم، بأن النسبة الكبيرة، جاءت بمثابة بروفة للعملية الانتخابية، وتدريباً استباقياً للعملية الانتخابية من حيث الحضور والحشد والتعبير عن الحشد، ورغبة أصيلة؛ ليقرر الناخب الفلسطيني من يمثله مستقبلاً.



في سياق متصل، توقع صيدم، بأن يكون هناك اجتماع قريب للجنة المركزية، واتفقنا بأن يكون الاجتماع المقبل، بعد انتهاء فترة التسجيل.