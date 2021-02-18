غزة: "التعليم" تنهي استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2021
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2021.
ويبدأ الامتحان النظري يومي الاثنين 22/2/2021 والثلاثاء 23/2/2021 في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس.
أما الامتحان العملي، فسيبدأ بتاريخ 23/2/2021 في عدد من الكليات.
أنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2021.
ويبدأ الامتحان النظري يومي الاثنين 22/2/2021 والثلاثاء 23/2/2021 في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس.
أما الامتحان العملي، فسيبدأ بتاريخ 23/2/2021 في عدد من الكليات.
طالع: أسماء الطلبة وأماكن عقد الامتحان:
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رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان
للتحميل اضغط هنا
رابط الاستعلام عن أماكن عقد الامتحان
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