غزة: "التعليم" تنهي استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2021









رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، استعداداتها لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2021.ويبدأ الامتحان النظري يومي الاثنين 22/2/2021 والثلاثاء 23/2/2021 في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس.أما الامتحان العملي، فسيبدأ بتاريخ 23/2/2021 في عدد من الكليات.