شؤون فلسطينية

مركز الإنسان: الاحتلال يعتقل 4530 فلسطينياً ويهدم 350 منزلاً و325 عملية مصادرة للممتلكات

مركز الإنسان: الاحتلال يعتقل 4530 فلسطينياً ويهدم 350 منزلاً و325 عملية مصادرة للممتلكات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الإنسان للديمقراطية وحل النزاعات، تقريره السنوي للعام 2020، بشأن انتهاكات الاحتلال بحق القلسطينيين.

وذكر في التقرير، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن سلطات الاحتلال، اعتقلت 4530 فلسطينياً، وهدمت 350 منزلاً و325 عملية مصادرة للممتلكات.

وفيما يلي نص التقرير:

في ضوء متابعة مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد رصد المركز في تقريره السنوي 2020م، جملة الاعتداءات التي حدثت حول عمليات الاعتقال والاستيطان والهدم والمصادرة، وكان  قد أوضح في تقريره أن سلطات الاحتلال، زادت من وتيرة جرائمها خلال العام مقارنه بالأعوام السابقة، خاصة في ظل الصمت الدولي الذي شجعها على التزايد في ممارساتها العنصرية.

ووفقا لرصد المركز لانتهاكات الاحتلال، فقد سجل اعتقال ما يقارب 4530 حالة اعتقال، من بينهم 128سيدة، و 540طفل، إضافة إلى صدور "1095"  قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال، من بينهم "745 تجديد، و350 قرار جديد"، وفيما يتعلق بعمليات الهدم هدمت قوات الاحتلال ما يقارب "350" منزل، إضافة إلى جملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها 702 اعتداء، كما رصد المركز "325" عملية مصادرة للممتلكات، و "117" نشاط ومخطط استيطاني خلال العام 2020م.

ووفقا لمتابعة المركز سُجل خلال العام 2020م، 117 نشاط استيطاني من بينهم إقامة 21 بؤرة استيطانية، وبناء 6125 وحدة استيطانية، ومع نهاية العام 2020م، بلغت عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة 176 مستوطنة، و140 بؤرة استيطانية، و25 منطقة صناعية.

وأوضح المركز في تقريره أن سلطات الاحتلال تعمد في زيادة انتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين، وتهديد حياتهم واستقرارهم من خلال الإخطارات المتكررة بالهدم، ووقف البناء، ومحاولة الاستلاء على الأرض والممتلكات، لصالح المشاريع الإستيطانية، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يؤكد على عدم شرعنه الاستيطان، وأن ما يرتكبه الاحتلال مخالف للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وعليه إذ يطالب الجهات الدولية والحقوقية، بالعمل الجاد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف انتهاكاته المتواصلة.

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