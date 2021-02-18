الاحتلال يُغرق أراضي المواطنين الزراعية شرق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أغرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار، عقب فتح العبارات شرق مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، فتحت عبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغراق أكثر من 500 دونم زراعي شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، حيث تكبدوا خسائر مادية فادحة، بعد أن غمرت المياه أراضيهم الزراعية.



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتح عبارات المياه كل فترة خلال فصل الشتاء، لإغراق أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم.