حماس: وضع القيادي "محمد الخضري" المعتقل في السعودية حرج

محمد الخضري

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس): إنها تلقت بقلق بالغ، التقرير الصادر أمس، عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حول الوضع الصحي للدكتور محمد الخضري، ممثل حركة حماس السابق في المملكة العربية السعودية، المعتقل منذ عام 2019.



وأضافت حركة حماس في بيان وصل "دنيا الوطن" أن الدكتور الخضري، يعاني من مشاكل صحية كثيرة، ووضعه- كما أوضحت (أمنستي) يتدهور بشكل متواصل، وفقد القدرة على تناول الطعام مباشرة.



وذكرت الحركة "ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج العاجل عن الدكتور الخضري، ونجله هاني، وجميع المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية".