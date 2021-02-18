العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة تقتل 32 شخصًا

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رام الله - دنيا الوطن

أودت العاصفة الثلجية الأميركية، بحياة 32 شخصاً حتى الآن، وتركت 3.4 ملايين شخص، يعانون من أجل البقاء دافئين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.



ووفق وكالة (سكاي نيوز- عربية) فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة، مصحوبة برياح قطبية، ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.



ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية، كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل: تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعاً في درجة الحرارة.



وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية: "يعيش أكثر من 150 مليون أميركي في مكان، تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة، ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".



ويعود سبب موجة البرد المفاجئة، التي ضربت الولايات المتحدة القارية، إلى مزيج من الإعصار القطبي، الذي يحمل درجات حرارة متجمدة، والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.



كما هدد الطقس المتجمد، بتعطيل جهود التطعيم ضد (كورونا) في البلاد، مع تحذير الحكومة من احتمال حدوث تأخير في شحنات اللقاح.