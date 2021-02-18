دولي

ترامب: لن أعود لـ (تويتر) وسأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي

ترامب: لن أعود لـ (تويتر) وسأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: إنه لن يعود لموقع (تويتر)، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة (تويتر) أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في (فيسبوك) و(سناب) و(يوتيوب)، بعد أن اقتحم مناصروه مبنى (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان نيد سيغال، المدير المالي لشركة (تويتر) قال: إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى (تويتر) حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به.

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