للمرة الأولى من نوعها.. نتنياهو يعقد جلسة لبحث إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي





ومن المقرر، أن يشارك في هذه المداولات، رؤساء الدوائر الأمنية إلى جانب وزيري الجيش والخارجية، بيني غانتس، وغابي اشكنازي.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو، يستعد لمقارعة إدارة بادين في الملف الإيراني، ويرغب في إظهار موقف إسرائيلي موحد من القضية، على الرغم من الاختلافات مع غانتس، بهذا الشأن.



يشار إلى أنه لأول مرة منذ تنصيبه قبل حوالي شهر، أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.





وبحث الجانبان الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدماً، والملف الإيراني، والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.

رام الله - دنيا الوطنيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، جلسة هي الأولى من نوعها؛ للتداول في إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.