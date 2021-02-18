انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية

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رام الله - دنيا الوطن

تسببت العاصفة الثلجية، التي تضرب لبنان حالياً، في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات، وكافة مناطق البلاد.



وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) في بيان، أن العاصفة الثلجية، تسببت بحدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.



وأشارت المؤسسة، إلى أن الفرق الفنية التابعة لها، تواصل جهودها لإصلاح الأعطال، وإعادة التغذية الكهربائية تدريجياً إلى مختلف المناطق.



ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، انقطع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت الإدارية.