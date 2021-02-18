وزير الزراعة: سنحصر أضرار المنخفض الجوي لدى المزارعين ونقدم الدعم الكامل لهم

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة، رياض عطاري، اليوم الخميس: إن الوزارة، ستقوم بحصر أضرار المنخفض الجوي لدى المزارعين، وتقديم الدعم الكامل لهم.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن المنخفض الجوي، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية، سيترك الأثر الإيجابي على المياه الجوفية في فلسطين.



وأشار إلى أنه يجب ألا يتم الخوف من هذا السقوط الكبير للأمطار في هذه الفترة، فهو ملائم جداً للتنمية الزراعية.



وأوضح عطاري، بأن التخوف كان من الممكن، أن يكون في حال استمرت سرعة الرياح وتشكل الصقيع، ولكن سقوط الأمطار أزال المخاوف، وخفف من سرعة الرياح والصقيع.



ونوه إلى أن الوزارة، كانت وستبقى دوماً إلى جانب المزارعين، وسيتم حصر الأضرار الموجودة لديهم، نتيجة المنخفض الجوي، وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم.