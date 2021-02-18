شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس: إنه تم إجراء 1997 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.

وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع: بأن 210 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت، فيما لا يوجد تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 54041 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2168 حالة، وإجمالي المتعافين 51335 حالة، وإجمالي الوفيات 538 حالة وفاة

ووصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.

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