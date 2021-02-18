السعودية تُغلق 8 مساجد بسبب (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية 8 مساجد في 4 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس (كورونا) بين المصلين.



ووفق صحيفة (عكاظ)، فقد أشارت الوزارة إلى أن "مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 10 أيام، وصل إلى 87، تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين، وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".



وأوضحت، أن "المساجد المغلقة 3 في منطقة الرياض، تم فيها رصد 4 حالات إصابة بـ (كورونا)، حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين، وأخرى في مسجد بحي عرقة بالرياض، و3 حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان".



وذكرت الوزارة، أنه "تم فتح 8 مساجد الأربعاء، عقب اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، هي 4 بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك".