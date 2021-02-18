غزة: النيابة العامة تفتح تحقيقاً بـ 154 قضية بجميع محافظات القطاع



ومن القضايا وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.



وأضات: لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول، والحجر الصحي، مشيرة إلى أن هناك 153 قضية، تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 65 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، واستمرت الإجراءات بحق الآخرين، دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام، والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة: إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق بـ 154 قضية.