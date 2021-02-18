بلدية جباليا النزلة: طواقمنا الفنية والميدانية جاهزة لإدارة أزمة المنخفض الجوي ومعالجة آثاره

أصدرت بلدية جباليا النزلة، اليوم الخميس، بياناً بخصوص تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي.

رام الله - دنيا الوطنوقالت البلدية في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تأثر قطاع غزة ومدينة جباليا خلال 48 ساعة الماضية بمنخفض جوي شديد مصحوب بالأمطار والعواصف؛ ومن المتوقع أن يستمر تأثيره حتى الساعات القادمة؛ حيث تقدر دوائر الأرصاد الجوية أن كمية الأمطار التي هطلت كبيرة جداً، إذا ما قورنت بمواسم الأمطار السابقة.وأضافت: وفي هذا الإطار، فإن البلدية تؤكد لجميع مواطنيها الكرام على جهوزية طواقمها الفنية والميدانية لإدارة أزمة المنخفض الجوي، ومعالجة آثاره على مدار الساعة، وهي في حالة استنفار تام ودائم منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، حيث حرصنا على استمرار عمل جميع المضخات بالطاقة القصوى واستثمار كل إمكانياتها المتاحة لمنع حدوث أي أضرار- لا قدر الله- وقد نجحنا في تفادي العديد من مشاكل الغرق المتكررة في السنوات السابقة، وذلك بحمد الله- أولاً، ثم بفضل الإجراءات والمشاريع التي نفذتها البلدية خلال السنة الماضية من صيانة المضخات؛ تمديد خطوط مياه وصرف صحي؛ تغيير اتجاه شبكات مياه الأمطار.وناشدت البلدية جميع المواطنين الكرام في كافة مواقعهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، عند التعامل مع مصادر الخطورة وضرورة مراعاة قواعد الأمن والسلامة، وفق الارشادات التوعوية؛ كما تدعو وسائل الإعلام المحلية، إلى أن تتحرى الدقة وتستقي الأخبار والبيانات والمعلومات من البلدية قبل نشرها، وأن تقوم بواجبها المهني في نشر المعلومات الصحيحة.وأعربت عن أملها، أن ينتهي فصل الشتاء لهذا العام على خير وبركة، وأن ينفع الله به العباد والبلاد خالياً من الحوادث.