"الأشغال العامة" تُصدر تقريرها اليومي بشأن المنخفض الجوي





رام الله - دنيا الوطنأفاد تقرير صحفي، صادر عن دائرة الإعلام، في وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، أن فرق طوارئ الوزارة في مختلف المحافظات، تابعت كافة أعمال وتطورات الحالة الجوية للمنخفض الحالي، وكانت على أهبة الاستعداد والجهوزية التامة للتعامل معه، حيث عملت طواقمها وآلياتها على مدار الساعة.وأشار التقرير إلى ما يلي:1- قامت الوزارة بطواقمها وآلياتها في مختلف محافظات الوطن، على ازالة الثلوج المتراكمة في مختلف المحافظات وفتح الطرقات خاصة في القدس ورام الله والخليل وبيت لحم.2- عملت طواقم الوزارة وآلياتها في مختلف المحافظات على التعامل مع عدد من الحالات التي نجمت عن المنخفض الحالي منها:- قامت طواقم الأشغال العامة في محافظة رام الله والبيرة بعمليات انقاذ لبعض السيارات والعالقين في بلدة سلواد جراء تراكم الثلوج وفتح الطريق أمام المواطنين.- عملت آليات وطواقم الوزارة في محافظة بيت لحم على فتح الطرقات وازالة الثلوج مثل طريق شارع القدس- الخليل، مخيم الدهيشة، الخضر، النشاش.- عملت آليات وطواقم الوزارة في الخليل على مدار الساعة لفتح الطرقات وازالة الثلوج مثل طريق راس الجورة وطريق الحواور في حلحول.- عملت طواقم الوزارة في طولكرم وأريحا وقلقيلية ونابلس وطوباس على تتظيف قنوات تصريف المياه لتسليك مياه الأمطار، حيث تم فتح قنوات في منطقة الجاروشية بطولكرم، وتتظيف شارع القدس في أريحا.- عملت طواقم الأشغال بالأمس بالتعاون مع لجان الطوارئ باغلاق بعض الطرق في محافظة طولكرم لارتفاع منسوب المياه فيها وتشكيل خطر على المواطنين مثل طريق الكفريات وطريق المعبر، وتم اعادة فتحهما صباح اليوم بعد تسليك المياه بهما .- تؤكد الوزارة على البقاء بمستوى الجاهزية لليوم الثالث على التوالي للتعامل مع اي طارئ وما ينجم من المنخفض حتى انتهاء الحالة الجوية.وأعربت الوزارة عن أمنيتها على الجميع الإلتزام بإرشادات السلامة والتعليمات الصادرة عن الوزارة.