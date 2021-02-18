وزير خارجية البحرين: لهذا السبب تأخر رد قطر على دعوة لمحادثات ثنائية

وزير الخارجية البحريني

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رام الله - دنيا الوطن

صرح وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني بأن سبب تأخر رد قطر في الرد على دعوة البحرين إلى عقد محادثات ثنائية بعد اتفاق العلا هو "الإعلان إعلاميا" عن الدعوة، مؤكدا أنها ما زالت قائمة.



وقال، خلال لقاء عبر (فيديوكونفرانس) مع أعضاء البرلمان البحريني، الأربعاء، إن وزارة الخارجية وزارة الخارجية تواصل بذل جهودها لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.



وردًا على سؤال من النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية إلى قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين، قال الزياني إن الدعوة "لا تزال الدعوة قائمة"، وفق ما نقل موقع (CNN عربية).



وأضاف: "اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون أن سبب تأخر الرد القطري هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة إلى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".



وتابع قائلا: إن "هذا الإجراء يعكس النوايا الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته".