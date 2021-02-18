رغد صدام حسين: غزونا للكويت كان احتلالًا

رام الله - دنيا الوطنكشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أسراراً تذاع لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، وما هو موقفها الحقيقي، ومتى عرفت بعملية الغزو.قالت رغد صدام حسين، في سلسلة لقاءاتها مع قناة (العربية): إن غزو الكويت كان احتلالًا، ولا تستطيع تجميل هذه الكلمة، قائلة: "نعم احتللنا الكويت".وأضافت: "كانت عائلاتهم وعائلتنا جزءًا واحدًا... لذا كانت مرحلة صعبة، أخطأنا في حقهم، وأخطأوا في حقنا"؛ وتابعت "هذا الاحتلال أفقدنا شهداء بأعداد كثيرة جدًا".وكشفت رغد صدام حسين، عن اتجاه والدها لحياة التقشف، بعد معاناة الشعب، عقب حرب الكويت، مشيرة إلى أن والدها، اختار أن يعيش نفس المعاناة، التي يعيشها المواطن العراقى من معاناة وحياة صعبة.