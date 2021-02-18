قلقيلية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة.
وأضافت: تم تعافي سبع حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 18/2/021 هي (316) إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة.
والإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع خمس إصابات، وجيوس، بواقع إصابتين، وعزون، خمس إصابات، وكفر ثلث، إصابتين.
وأضافت: تم تعافي سبع حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 18/2/021 هي (316) إصابة نشطة.
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