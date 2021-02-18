قلقيلية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





والإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع خمس إصابات، وجيوس، بواقع إصابتين، وعزون، خمس إصابات، وكفر ثلث، إصابتين.



وأضافت: تم تعافي سبع حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة، حتى هذا اليوم 18/2/021 هي (316) إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 14 إصابة.