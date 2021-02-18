المالية بغزة: صرف رواتب التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت، الخاص بوزارة الداخلية.



وأوضحت الداخلية في تصريح مقتضب، أن عملية الصرف، ستبدأ اليوم الخميس، الساعة 11 ظهراً في كافة فروع بنك البريد، المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.