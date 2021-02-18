ألمانيا: حصة السلالة البريطانية لفيروس (كورونا) تتضاعف كل أسبوع





وقال شبان في تصريحات أوردها موقع (دوتشيه فيله): "علينا أن نتوقع أن الفيروس المتحور يمكن أن يصبح أيضا قريبا هو السائد بالنسبة لنا".



وذكر الوزير، بأن حصة السلالة البريطانية تتضاعف كل أسبوع، مضيفا أن الطفرة الأخرى، التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا، تبلغ حصتها حاليا من الإصابات في ألمانيا 1.5%.



وذكر شبان أن المعهد قيم 23 ألف نتيجة اختبار إيجابية في عينة تمثيلية إلى جانب بيانات أخرى، موضحا أن عدد الإصابات تنخفض بوجه عام في الوقت الحالي، ما يدل على أن تدابير الحماية فعالة، مشيرا أيضا إلى أن الانتشار المتزايد للسلالة المتحورة سيمثل أمرا مهما في النقاش حول تخفيف تدابير الإغلاق.



وتشير التقديرات إلى أن متغير الفيروس البريطاني أكثر عدوى بنسبة 35% على الأقل من النوع التقليدي. وأثناء التحليلات، لا يتم فحص جميع اختبارات (كورونا) بحثا عن المتغيرات.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إنه وفقا لبيانات جديدة من معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفعت نسبة طفرة فيروس (كورونا) المكتشفة في بريطانيا في العينات الإيجابية التي تم فحصها من أقل من 6% إلى أكثر من 22% في غضون أسبوعين.