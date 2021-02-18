القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة شعفاط

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، شابين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، واقتادتهما إلى مركز توقيف في مستوطنة "النبي يعقوب".



وقال عضو اللجنة التنظيمية في شعفاط باسل عابد، إن قوات الاحتلال اعتقلت سامي أبو خضير (21 عاما)، وليث أبو خضير (20 عاما)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).