شؤون فلسطينية

صور.. "الدفاع المدني" يُنفذ 122 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي بقطاع غزة

صور.. "الدفاع المدني" يُنفذ 122 مهمة منذ بداية المنخفض الجوي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفذت الطواقم الميدانية التابعة للدفاع المدني، بغزة، 122 مهمة منذ دخول المنخفض الجوي مساء الثلاثاء حتى صباح اليوم.

وذكر الدفاع المدني خلال تقرير إحصائي، بأن من ضمن المهام 34 مهمة تطاير ألواح معدنية من أسطح المنازل، و27 مهمة إزالة يافطات ولوحات إعلانية، وأشجار، وأعمدة كهربائية آيلة للسقوط.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تعاملت مع سقوط 7 خزانات مياه، ونفذت ست مهام سحب سيارات، و11 مهمة شفط مياه من منازل، ونفذت 10 مهمات انهيار جزئي في بيوت، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع 4 حالات.

وأوضح التقرير أن طواقم الإطفاء أخمدت تسع حرائق في محافظات القطاع منذ بداية المنخفض.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت مساء الإثنين الماضي عن اتخاذ جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي الذي وصل البلاد مساء الثلاثاء، ويستمر حتى غد الجمعة؛ لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.






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