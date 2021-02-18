انقلاب جيب عسكري لجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

انقلب جيب عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، قرب بوابة النمر شرق دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما وصلت سيارات إسعاف لنقل المصابين.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل عدد من الجرافات لمسافة محدودة خارج السياج الأمني، انطلاقاً من بوابة (كيسوفيم) شرق دير البلح، وشرعت بأعمال تجريف في المكان، وسط إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات الاستطلاع.



وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.