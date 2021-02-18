صيدم يكشف تفاصيل زيارة وفد مركزية فتح لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، اليوم الخميس، عن تفاصيل زيارة وفد اللجنة المركزية للحركة، إلى قطاع غزة.



وقال صيدم في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): "بالأمس وصل روحي فتوح، وسيصل الوفد اليوم تباعًا إلى قطاع غزة، وسيكون ضمن الوفد، عضو اللجنة المركزية، إسماعيل جبر".



وأضاف: "الزيارة من أجل متابعة تفاصيل العملية الانتخابية، منوهًا إلى أنه سيتم متابعة عدد من القضايا أهمها: العملية الانتخابية، ولقاء الأطر الحركية في غزة؛ للاطلاع على مجريات الأمور، والمشاكل الموجودة والتحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات، واستكمال كامل الإجراءات المطلوبة، خاصة بعد انقضاء مدة التسجيل.



وأشار إلى أنه ستتم متابعة الاستعدادات الميدانية، التي تخص العملية الانتخابية، والتواصل مع الكوادر، وتفاصيل وحيثيات هذا الملف، منوهًا إلى أن هذا يمثل صورة حضارية، يعتز بها الشعب الفلسطيني.