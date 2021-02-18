الاحتلال يعتقل شابين بالقدس ويقتادهما للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين قرب الشارع الرئيسي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.



وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال، اعتقلت سامي أبو خضير (21 عاماً)، وليث أبو خضير (20 عاماً)، واقتادتهما إلى مركز توقيف في مستوطنة (النبي يعقوب) للتحقيق معهما.