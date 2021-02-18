شؤون فلسطينية

أبو وردة: سنباشر بالتطعيم يوم الأحد بداية من الكوادر الطبية بالمستشفى الأوروبي

أبو وردة: سنباشر بالتطعيم يوم الأحد بداية من الكوادر الطبية بالمستشفى الأوروبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال فتحي أبو وردة، مستشارة وزيرة الصحة، في قطاع غزة: إن القطاع يشهد انخفاضاً فيما يتعلق بالحالة الوبائية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بأن اليوم الأخير، شهد تسجيل 171 إصابة، وهناك حالات بين الحرجة والخطرة في المستشفيات، تصل إلى 52 حالة بينها ثلاث حالات حرجة، واجمالي الموجودين في المستشفيات 66 شخصاً. 

وفيما يتعلق باللقاح، قال أبو وردة: وصل أمس الساعة الثانية والنصف ظهراً 2000 جرعة من اللقاح الروسي، بتعليمات من وزيرة الصحة، وهذه الجرعات مخصصة للكوادر الطبية في العنائية المكثقة والطوارئ، وبعض مرضى زراعة الأعضاء وخاصة الكلى.

وأضاف: سنباشر بالتطعيم يوم الأحد بداية من الكوادر الطبية في المستشفى الأوروبي، حيث نقوم بحصر العاملين في العناية المكثفة والطوارئ، ونأمل وصول جرعات أخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة.

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