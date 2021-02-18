دولي

(يسرائيل هيوم): مساع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء

(يسرائيل هيوم): مساع أوروبية لإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الخميس، أن هناك العديد من المساعي الأوروبية، من أجل إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء، التابعة للأمم المتحدة.

وأفادت الصحيفة، بوجود تقرير يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي، يمول الأنشطة، التي تهدف إلى إدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة المنظمات المسيئة للأطفال، والتي تنكل بهم، بما في ذلك تنظيم "الدولة" وتنظيم "القاعدة".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي، يرصد ويمول الملايين في سلسلة من الأنشطة، الهادفة لإدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للأمم المتحدة، حيث يتم تنسيق الحملة، وتعزيزها من داخل إسرائيل، بالتعاون الوثيق مع المنظمات اليسارية، ووكالات الأمم المتحدة".

ونفى الاتحاد الأوروبي، وجود أي تقرير بهذا الخصوص، قائلاً "نحن لسنا على علم بالأنشطة المذكورة".

وعلى الرغم من هذا النفي، أوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن "حملة الأطفال" مستمرة منذ حوالي عامين من خلال تقارير متسلسلة، أصدرتها منظمات يسارية، تصف جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم يسيئون معاملة الأطفال الفلسطينيين بشكل منهجي ومتواصل.

ويشارك بالحملة منظمات فلسطينية وأوروبية، التي كانت من بين المشتكين في المحكمة الدولية، ضد إسرائيل في لاهاي.

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