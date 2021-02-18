"الشعبيّة": نخشى أن يكون حدوث تلاعب بتغيير أماكن الاقتراع بداية تغول على لجنة الانتخابات





واعتبرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين، وتحديداً بمدينة الخليل، يعتبر انتهاكاً للقانون، ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.



وأعربت الجبهة، عن خشيتها، أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات، ومخرجات العملية الانتخابية، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شامل؛ لمعرفة من يقف وراء ذلك، ومعاقبته على هذا الفعل الخطير.



كما وأكدت على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات، ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.

رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم.