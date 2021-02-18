ضبط برج بث لشبكات "اتصالات إسرائيلية" داخل خزان مياه برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس الأربعاء، برج بث تقوية، تابع لشبكات إسرائيلية، مخفي داخل خزان مياه في مدينة رام الله.



وقالت الوزارة في بيان، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الإدارة العامة للتراخيص، ووحدة الشكاوى، وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، تمكنوا من ضبط برج تقوية، تابع لشبكات إسرائيلية، مخفي داخل خزان مياه في مدينة رام الله، حيث قامت بإزالته ومصادرة الأجهزة.



وأكدت الوزارة، أنها ستلاحق كل من يتعامل مع الشركات الإسرائيلية، بهذا الخصوص.