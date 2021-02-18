دولي

2 مليون و441 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حو العالم

2 مليون و441 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حو العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 441 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين الإجمالية عن 110 ملايين و436 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 85 مليوناً و330 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، فيما سجلت زيادة ملحوظة في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 392 ألف و294 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 11,344 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,537 وفاة)، والمكسيك (1،329 وفاة)، والبرازيل (1,195 وفاة)، وبريطانيا (738 وفاة)، وألمانيا (538 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (71,640 إصابة)، والبرازيل (57,295 إصابة)، وفرنسا (25,018 إصابة)، وروسيا (12,828 إصابة)، وبريطانيا (12,718 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا التي تخطت عتبة النصف مليون وفاة بواقع (502,544 وفاة)، والبرازيل (242,178 وفاة)، والمكسيك (177,061 وفاة)، والهند (156,038 وفاة)، وبريطانيا (118,933 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,453,526 إصابة)، والهند (10,950,201 إصابة)، والبرازيل (9,979,276 إصابة)، وروسيا (4,112,151 إصابة)، وبريطانيا (4,071,185 إصابة).

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