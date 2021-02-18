الدفاع المدني: تعاملنا مع 165حادثاً منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز الدفاع المدني: إن طواقمه في مختلف المحافظات، تعاملت مع 165 حادثاً منذ بداية المنخفض، وحتى صباح اليوم.



وأوضح مدير العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، المقدم نائل العزة في بيان، اليوم الخميس، أن طواقم الدفاع، تعاملت مع 16 حادث حريق، من بينها 3 حرائق في منازل، وأزالت 34 حالة من العوائق والأجسام، التي تطايرت بفعل الرياح، وتصريف مياه من منازل ومنشآت في 37 حالة، والتعامل مع انسكاب وقود من خزانات، تابعة لوزارة الزراعة في رام الله.



وأضاف العزة، أنه تم التعامل أيضاً مع 11 حادث سير، نتج عنها حالة وفاة و13 إصابة متفاوتة، وفتح طرق وعبارات مياه، وإغلاق عدد من الطرق بسبب انهيارات جزئية في محافظة طولكرم، وطريق معبر الطيبة، والكفريات، وطريق وادي برقين في جنين.



وأشار إلى أن أعلى نسبة حوادث، وقعت في محافظة جنين بواقع 37 مهمة، ثم رام الله 34 مهمة، وأقلها سلفيت.